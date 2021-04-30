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Данис Шакиров: “Подразделения федерации борьбы России необходимо развернуть в регионах”

Данис Шакиров: “Подразделения федерации борьбы России необходимо развернуть в регионах”

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.04.2021 0 4

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров принял участие в онлайн-конференции, проведенной федерацией борьбы России. На заседании речь шла о путях развития борьбы на поясах и подготовке к предстоящим мероприятиям.

На мероприятии выступили вице-президент федерации борьбы России Равиль Ногуманов и руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. “Необходимо развернуть подразделения федерации борьбы России в регионах”,- высказал свое предложение Данис Шакиров. В этом случае появится возможность еще больше популяризировать этот вид спорта среди молодежи.

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