Данис Шакиров: “Подразделения федерации борьбы России необходимо развернуть в регионах”

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров принял участие в онлайн-конференции, проведенной федерацией борьбы России. На заседании речь шла о путях развития борьбы на поясах и подготовке к предстоящим мероприятиям.

На мероприятии выступили вице-президент федерации борьбы России Равиль Ногуманов и руководитель Исполкома ВКТ Данис Шакиров. “Необходимо развернуть подразделения федерации борьбы России в регионах”,- высказал свое предложение Данис Шакиров. В этом случае появится возможность еще больше популяризировать этот вид спорта среди молодежи.