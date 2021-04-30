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Стали известны победители конкурса “Виртуальный кабинет татарского языка”!

Стали известны победители конкурса “Виртуальный кабинет татарского языка”!

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 30.04.2021 0 5

С 10 по 30 апреля с.г. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар совместно с государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования “Институт развития образования Республики Татарстан” проводил конкурс “Виртуальный кабинет татарского языка”, посвященный 135-летию со дня рождения татарского поэта Г. Тукая и Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

Целью Конкурса являлась актуализация дидактического и методического наполнения татарского языка и литературы.

По итогам конкурса победителем I степени стала учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 посёлка городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан Гульназ Шагалиева.

Победитель II степени – учитель МБОУ “Старочечкабская основная общеобразовательная школа Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан” Ильсина Шакирова.

Победитель III степени – учитель МБОУ «Лицей №159» Советского района г. Казани Лилия Галимуллина.

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