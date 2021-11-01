Республика Татарстан присоединяется к Большому этнографическому диктанту

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.

Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран, как на онлайн так и офлайн площадках (уточнять у организаторов, количество мест ограничено из-за сложной эпидемиологической ситуации).

Написать Диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

– 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

– 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.

У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность 3 ноября 2021 года организовать уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона. В Республике Татарстан главной площадкой станет – ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» (площадка начнет свою работу 3 ноября в 11:00).

Офлайн-формат будет проходить в 45 муниципальных районах Республики Татарстан (244 площадки) и в г. Казани (8 площадок).

Площадки г. Казани:

Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани: МБУК «ЦБС г.Казани» Центральная библиотека,ул. Вишневского, д.10;

Управление образования Исполнительного комитета г.Казани: МБОУ «Гимназия №37/70 чел.: МАОУ «Школа №167»/115чел., МБОУ «Гимназия №9»/70 чел., МБОУ «Гимназия №28»/60чел;

МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани» ул. Кремлевская, д. 11;

Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани, ул.Ташаяк, д.2а;

УМС ИМО УО г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам: МБОУ «Гимназия №28» Вахитовского района.

Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.

Организатором от Республики Татарстан выступает Министерство культуры Республики Татарстан.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru

mincult.tatarstan.ru