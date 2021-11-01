Республика Татарстан присоединяется к Большому этнографическому диктанту

«Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом уже в шестой раз состоится Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция проводится в единый период – с 3 по 7 ноября 2021 года в онлайн-формате на сайте www.miretno.ru и традиционно приурочена ко Дню народного Единства.
Диктант позволит не только оценить уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России, но и привлечет внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран, как на онлайн так и офлайн площадках (уточнять у организаторов, количество мест ограничено из-за сложной эпидемиологической ситуации).
Написать Диктант можно как на русском языке, так и на трех иностранных: английском, испанском, китайском.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2021 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:
– 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;
– 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут.
После прохождения Диктанта участник получает личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде, с возможностью получения его на электронную почту.
У каждого субъекта Российской Федерации есть возможность 3 ноября 2021 года организовать уникальную площадку, отражающую культурные особенности региона. В Республике Татарстан главной площадкой станет – ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана» (площадка начнет свою работу 3 ноября в 11:00).
Офлайн-формат будет проходить в 45 муниципальных районах Республики Татарстан (244 площадки) и в г. Казани (8 площадок).
Площадки г. Казани:
- Управление культуры Исполнительного комитета г.Казани: МБУК «ЦБС г.Казани» Центральная библиотека,ул. Вишневского, д.10;
- Управление образования Исполнительного комитета г.Казани: МБОУ «Гимназия №37/70 чел.: МАОУ «Школа №167»/115чел., МБОУ «Гимназия №9»/70 чел., МБОУ «Гимназия №28»/60чел;
- МКУ «Комитет по развитию туризма г.Казани» ул. Кремлевская, д. 11;
- Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г.Казани, ул.Ташаяк, д.2а;
- УМС ИМО УО г. Казани по Вахитовскому и Приволжскому районам: МБОУ «Гимназия №28» Вахитовского района.
Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2020 году к Акции присоединились 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.
Организатором от Республики Татарстан выступает Министерство культуры Республики Татарстан.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru