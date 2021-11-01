В Санкт-Петербурге представят экспозицию «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья»

«Музей единства народов» — фестиваль в Российском этнографическом музее в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Знакомство с народами России за один день, лекции, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, концерт — всё это ждёт гостей 4 ноября!

16:00 – 17:00 Перформанс «Семейные ценности. Глазами эксперта» по экспозиции «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья».

«Что такое татарское «хаситэ», как его носили в прошлом и продолжают ли использовать в настоящее время? Историю татарских украшений, национальных предметов одежды и аксессуаров раскроет Линара Николашкина, редактор Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во время интерактивной экскурсии «Семейные ценности. Глазами эксперта» по экспозиции «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья» вы познакомитесь с секретами составления генеалогического дерева «Шəджəрə» в исполнении Мансура Аббазова, научитесь азам татарского танца под руководством эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда».

Обращаем ваше внимание! С 30 октября 2021 года вход в Российский этнографический музей возможен только при предъявлении:

либо QR-кода о полном курсе вакцинации от COVID-19;

либо QR кода о перенесенном заболевании;

либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации (при наличии документа об отрицательном результате ПЦР-исследования на коронавирус, тест должен быть выполнен не ранее чем за 24 ч. (1 сутки) до посещения музея).

Всем посетителям необходимо также предъявить документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт или военный билет.

Дети (до 18 лет) могут посетить музей при наличии средств индивидуальной защиты.