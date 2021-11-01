tatruen
Главная / Новости / В Санкт-Петербурге представят экспозицию «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья»
В Санкт-Петербурге представят экспозицию «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья»

В Санкт-Петербурге представят экспозицию «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.11.2021 0 4

«Музей единства народов» — фестиваль в Российском этнографическом музее в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Знакомство с народами России за один день, лекции, мастер-классы, экскурсии, кинопоказы, концерт — всё это ждёт гостей 4 ноября!

16:00 – 17:00 Перформанс «Семейные ценности. Глазами эксперта» по экспозиции «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья».

«Что такое татарское «хаситэ», как его носили в прошлом и продолжают ли использовать в настоящее время? Историю татарских украшений, национальных предметов одежды и аксессуаров раскроет Линара Николашкина, редактор Портала татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во время интерактивной экскурсии «Семейные ценности. Глазами эксперта» по экспозиции «Традиционная культура татар Поволжья и Приуралья» вы познакомитесь с секретами составления генеалогического дерева «Шəджəрə» в исполнении Мансура Аббазова, научитесь азам татарского танца под руководством эстрадно-фольклорного ансамбля «Файда».

Обращаем ваше внимание! С 30 октября 2021 года вход в Российский этнографический музей возможен только при предъявлении:

  • либо QR-кода о полном курсе вакцинации от COVID-19;
  • либо QR кода о перенесенном заболевании;
  • либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации (при наличии документа об отрицательном результате ПЦР-исследования на коронавирус, тест должен быть выполнен не ранее чем за 24 ч. (1 сутки) до посещения музея).

Всем посетителям необходимо также предъявить документ удостоверяющий личность: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт или военный билет.

Дети (до 18 лет) могут посетить музей при наличии средств индивидуальной защиты.

piter.tatar

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.