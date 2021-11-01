Всероссийская перепись населения стала темой совещания с полпредами Татарстана

Очередное совещание руководителя Аппарата Президента РТ Асгата Сафарова с представителями республики в субъектах России было посвящено Всероссийской переписи населения 2021 года.

Оно прошло в режиме онлайн.

Участники совещания отметили важность переписи для нашей многонациональной России. Данные переписи лягут в основу как социально-экономического развития, так и в основу формирования культурных межэтнических отношений.

На совещании выступили заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, постоянные представители Татарстана в Башкортостане, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Свердловской области.

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин рассказал о работе, проведенной в течение года Полпредством в рамках подготовки к переписи. Буквально за неделю до начала переписи в представительстве прошла встреча с заслуженным юристом России Гульнарой Сергеевой с представителями общественных объединений, на которой она объяснила, как заполняются переписные бланки, ответила на вопросы. На днях уже во второй раз в Полпредстве прошел круглый стол, посвященный сохранению родных языков в мегаполисе.

Равиль Калимуллович отметил, что на молодежном портале Совета молодежи в постоянном режиме ведется обмен информацией о проходящей переписи. Недавно проведенный опрос показал, что 85 % молодежи прошли или планируют пройти перепись через портал Госуслуг.

tatmsk.tatarstan.ru