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При мечети «Гаилэ» в Казани появится культурно-просветительский центр

При мечети «Гаилэ» в Казани появится культурно-просветительский центр

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.11.2021 0 2

В Казани при мечети «Гаилэ» продолжается строительство культурно-просветительского центра. Это будет комплекс, состоящий из медресе, ресторана, спортивного зала. Сейчас рабочие приступают к проведению внутренних коммуникаций.

“Здесь будут учиться и дети, и взрослые. В зависимости от тех, кто захочет прийти на уроки. Мы вместе со всем народом, здесь нет отдельного спонсора – все участвуют. Каждый кирпич, и все строительные материалы медресе куплены на пожертвования прихожан. Возводят его уже два года. Многое сделано. Но столько же еще предстоит”, – рассказал имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

В двухэтажном здании рядом с образовательными классами будет находиться комната для раздачи еды, помещения для совершения омовения, а также первый этаж будет отдан под библиотеку.

Татары Мира

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