Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в переписи населения. Для этого руководитель республики посетил переписной участок в МФЦ.

«Принял участие во Всероссийской переписи населения! Сделать это можно в МФЦ, на портале „Госуслуги“ или дождаться визита переписчика на дому», — отметил у себя в Instagram Рустам Минниханов.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится по 14 ноября. В Татарстане организованы стационарные переписные участки, в том числе в МФЦ. Предварительные итоги акции подведут в апреле следующего года, окончательные – до конца 2022 года.

tatar-inform.ru