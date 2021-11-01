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Сохраняя национальную идентичность: в Чувашии состоится круглый стол на тему сохранения родных языков и народного единства

Сохраняя национальную идентичность: в Чувашии состоится круглый стол на тему сохранения родных языков и народного единства

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 01.11.2021 0 7

Завтра, 2 ноября заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев отправится с рабочим визитом в Чувашскую Республику, где примет участие в работе круглого стола на тему сохранения родных языков и народного единства. Мероприятие состоится в стенах Дома общины с. Токаево Комсомольского района.

Программа рабочей поездки также включает посещение Центральной мечети с. Урмаево и осмотр могилы заслуженного работника культуры Чувашской Республики и Республики Татарстан Ферита Абдулловича Гибатдинова, скончавшегося 7 июля 2020 года после тяжелой болезни на 61-м году жизни.

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