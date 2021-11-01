Скорость, точность и угощение яблоками: как встречают переписчиков в многоэтажках Казани

Казанский переписчик Артур Шарафутдинов во время Всероссийской переписи населения-2021 успевает за четыре часа работы обойти до 15 семей. Как ему это удается и с какими курьезами приходилось сталкиваться, узнала корреспондент ИА «Татар-информ».

Артур Шарафутдинов работает обычно с 16 до 20 часов вечера, когда люди возвращаются с работы. Однако застать удается не всех

«Я в прошлом пианист, поэтому быстро печатаю»

Архитектор-проектировщик, преподаватель Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства Артур Шарафутдинов работает на Всероссийской переписи населения впервые. Попробовать себя в роли переписчика ему предложили в колледже. К работе подключился с первых дней ВПН-2021. За Артуром закреплены три дома в Московском районе Казани, половину которых он уже обошел.

«В мои обязанности входит опрос жильцов, фиксация и сохранение необходимой информации на планшете. Работаю обычно с 16 до 20 часов вечера, когда люди возвращаются с работы. Однако застать удается не всех: кто-то уезжает в деревню и на дачу, кто-то отказывается идти на контакт, кто-то самостоятельно переписывается на Госуслугах. За один день успеваю опросить жильцов 10-15 квартир. Трачу на опрос одного человека около 5 минут», – рассказал переписчик.

Эти цифры – настоящий рекорд, ведь, по официальным данным Татарстанстата, в среднем на ответы на все вопросы переписи люди тратят около 15-20 минут. Получается, что казанский переписчик работает в три-четыре раза быстрее. Я лично убедилась в этом, отправившись вместе с Артуром Шарафутдиновым по квартирам.

У переписчика даже защитная маска для лица особенная, с символикой ВПН-2021 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Мы встретились с Артуром в пятницу вечером возле колледжа. Он быстро перевоплотился из преподавателя в переписчика. Для этого достал из багажника машины всё необходимое – светоотражающий жилет с символикой переписи, бейдж, планшет и фирменную сумку. У переписчика даже защитная маска для лица особенная, с символикой ВПН-2021. Мы сразу отправились в обход подъездов. По пути выяснилось, что секрет быстрой работы Артура достаточно прост.

«Я в прошлом пианист, поэтому очень быстро печатаю на планшете. Да и с техникой я на “ты”», – пояснил переписчик.

По дороге к дому мой спутник также отметил, что старается найти индивидуальный подход к каждому человеку и по возможности не занимать лишнее время. При общении с людьми Артур Шарафутдинов дружелюбен, вежлив и внимателен. Именно такими качествами должны обладать переписчики, считает он.

«За один день успеваю опросить жильцов 10-15 квартир. Трачу на опрос одного человека около 5 минут» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

От агрессии до угощения яблоками

Что самое сложное в работе переписчика? Оказывается, попасть в закрытый подъезд. Домофоны работают не у всех, да и открывают дверь незнакомцу не всегда. Люди встречают переписчика по-разному. Артуру доводилось в эти дни сталкиваться с необъяснимой агрессией и недоверием. Встречались, конечно, и дружелюбные люди, которые легко отвечали на все вопросы, а кто-то даже норовил угостить яблоками из собственного сада.

«Когда звоню в квартиры, говорю, что проходит Всероссийская перепись населения, предлагаю стать ее участником. При этом держу документ в руках. Когда люди открывают дверь, еще раз представляюсь и показываю документ. Поэтому недоверия обычно не бывает. Кроме того, люди видят мой дресс-код», – пояснил работник переписи-2021.

Как показывает его практика, на Госуслугах перепись проходят считанные единицы, не более 8-10 жильцов одного пятиэтажного дома. С чем это связано – переписчик затрудняется ответить. Возможно, еще не все об этом знают либо просто не хотят тратить свое личное время.

Кто-то приглашает переписчика в дом, кто-то сажает за стол на кухне… Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В ходе работы бывали и курьезные случаи. «Как-то переписывал одну семью, дошли до вопросов про образование. Мы начали выяснять, в каком году женщина окончила вуз и по какой специальности. Так получилось, что она училась в КИСИ, где я тоже учился, а впоследствии и преподавал. Я этой женщине сообщил, что ищу в свою фирму конструктора-проектировщика. Мы обменялись контактами, и она сейчас работает на меня», – рассказал Шарафутдинов.

В другой раз Артур переписывал семью своей студентки, что ему тоже показалось забавным. «Получилось очень милое, позитивное общение, приятное для обеих сторон. Мы вспомнили студенческие годы, у этой девушки я преподавал на первом курсе», – говорит собеседник.

Были в его практике и агрессивные люди. К примеру, изначально один мужчина был не настроен на диалог и прогнал переписчика. Пока Артур общался с другими жильцами дома, вышла его жена и пригласила в квартиру. Изначально недружелюбно настроенный жилец извинился и объяснил свое поведение тем, что у него просто выдался неудачный день.

Кто-то отвечает на вопросы в подъезде Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Кто-то приглашает переписчика в дом, кто-то сажает за стол на кухне, а кто-то отвечает на вопросы в общем коридоре. Был один случай, когда Артур успел переписать целую семью, пока мама собирала малыша на прогулку. Сначала переписчик забивал информацию на планшете в коридоре квартиры. На последние вопросы переписи женщина уже отвечала в подъезде, спускаясь по ступенькам с ребенком на улицу.

Одна одинокая пенсионерка поначалу приняла переписчика за злоумышленника и начала звонить соседям. Однако позже она немного успокоилась и ответила на все необходимые вопросы.

«Я стараюсь создать максимально комфортные условия для человека. Если жильцу удобно, то мы разговариваем в подъезде дома, если нет, то в коридоре квартиры. Охотнее идут на контакт люди в возрасте от 35 до 50 лет. Молодежи перепись мало интересна, молодые люди особо не понимают, для чего это все происходит», – пояснил Артур.

В одной квартире «прописались» сразу 20 человек

По словам переписчика, все вопросы в анкете просты и не требуют дополнительного разъяснения. К каждому из них дается по несколько вариантов ответа. Некоторых смущает вопрос об источниках средств к существованию, поэтому приходится объяснять, что речь идет не о размере доходов. Чаще всего источники доходов у переписанных Артуром граждан – это «пенсия» или «работа по найму». Кроме этого, было несколько самозанятых. Важная деталь: переписчики не требуют предъявить какие-либо документы, а заполняют все ответы со слов опрашиваемых.

Некоторых смущает вопрос об источниках средств к существованию, поэтому приходится объяснять, что речь идет не о размере доходов Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Корреспондент ИА «Татар-информ» вместе с Артуром за час обошла жильцов двух подъездов четырехэтажного дома. В первом подъезде двери открыли жильцы лишь четырех квартир. Одна бабушка сразу ответила на вопросы, еще двое жильцов отказались общаться, ссылаясь на нехватку времени. Они получили памятки с приглашением на ближайший стационарный участок. Следующая женщина прошла опрос самостоятельно на портале Госуслуг. Во втором подъезде жильцы первой квартиры также прошли опрос на Госуслугах. А вот жильцы другой квартиры привлекли особое внимание переписчика. И это не удивительно, ведь в его базе данных значилось, что на этой жилплощади прописаны сразу 20 человек.

Хозяева квартиры оказались дома. Она рассказала, что самостоятельно ответила на вопросы на портале Госуслуг. Но, как выяснилось, в данной квартире на самом деле проживают только пять человек: муж, жена и трое детей.

«Видимо, я слишком ответственно подошла к переписи населения, указала всех родственников», – объяснила женщина.

Тем, кого не оказалось дома, или отказавшимся отвечать на вопросы из-за нехватки времени переписчик оставляет памятки с приглашением на ближайший стационарный участок Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Как выяснилось, она заполнила информацию на Госуслугах неправильно. Ей нужно было сообщить данные только о тех людях, кто проживает в ее квартире. В итоге переписчик исправил выявленные ошибки и удалил дублирующую информацию.

«Женщина сначала заполнила информацию о себе, потом, указывая родственные связи, она прописала дубляж: повторно написала, что у сына есть мать, отец, сестра, и так далее. В результате она четыре раза продублировала одну и ту же информацию. Эту ошибку мы исправили. Рекомендую людям быть более внимательными, отвечая на вопросы, смотреть подсказки. Если не получается пройти перепись самостоятельно, то всегда в шаговой доступности есть стационарный пост либо просто дождитесь переписчика», – посоветовал Артур Шарафутдинов.

Зачем нужна перепись-2021

Во время обхода домов переписчики по возможности стараются объяснить молодым людям значение Всероссийской переписи населения. Говорят, что это процедура необходима государству, чтобы определить жилищные условия в городах и сёлах, национальность, финансовую состоятельность местных жителей. Эта информация нужна, чтобы в дальнейшем составить социальные программы, сформировать новые меры господдержки.

«Работа на ВПН-2021 для меня дополнительная практика общения с разными слоями населения. Это оттачивание моих коммуникативных навыков» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Артур отметил, что работать переписчиком ему легко, поскольку по роду своих основных профессий он и раньше много общался с разными людьми, как с заказчиками, так и со студентами. Мужчина знает, как найти подход к людям, коммуницировать с ними и нивелировать конфликтные ситуации.

«Работа на ВПН-2021 для меня дополнительная практика общения с разными слоями населения. Это оттачивание моих коммуникативных навыков, которыми я владею достаточно на хорошем уровне. Я просто закрепляю новые умения», – говорит переписчик.

Пообщавшись с разными людьми, он также отметил, что «не все так плохо в нашей стране». Люди не выживают, а живут, и живут вполне неплохо, говорит Артур.

Однако в следующей переписи населения работать переписчиком он уже не будет. Шарафутдинов объяснил это тем, что перепись – достаточно кропотливое занятие, которое отнимает много усилий и времени, которое в будущем мужчина намерен уделять своей семье.

Если не получается пройти перепись самостоятельно, то всегда в шаговой доступности есть стационарный пост Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Для проведения переписи по республике отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в проведении ВПН-2021 в Татарстане задействовано более 8,5 тыс. человек. Впервые к переписи привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые до 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь в интернет-переписи.