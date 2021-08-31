Республика Татарстан заняла первое место в общем медальном зачёте на Финале WorldSkills Russia

29 августа, в Уфе состоялась Церемония закрытия Финала IX Национального Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, сборная Татарстана про профессиональному мастерству заняла первое место в общем медальном зачёте первенства.

Это был непростой чемпионат. Перенос сроков, погодные условия, высокая конкуренция в каждой компетенции. Вопреки всему Татарстан в очередной раз подтвердил, что у нас живут и учатся лучшие молодые профессионалы страны», – подвёл итоги соревнований генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

Защитить флаг республики на финале национального первенства приехали 164 члена сборной, 93 человека из которых выступали во взрослой категории, 71– в юниорской, а также 127 экспертов-тренеров. За призовые места сборная Татарстана боролась в 127 компетенциях.

«Я впервые на чемпионате WorldSkills и несмотря на то, что я долго и упорно готовилась и была уверена в своих силах, перед выступлением все равно очень сильно переживала. Каждый день меня сильно поддерживал мой эксперт-компатриот, наши тим-лидеры и ребята по команде. Во многом благодаря этому при выполнении конкурсного задания я смогла успокоиться, собраться и пройти все модули», – сказала обладательница золотой медали в компетенции «Дошкольное воспитание. Юниоры» Фарида Салахова.

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