В детском саду Болгара развивают татарский язык

В детском саду «Теремок» сохраняют и развивают татарский язык. Об этом на августовской конференции педагогов рассказала воспитатель Лиана Шагиахмедова.

Сохранение и развитие татарского языка является актуальной задачей для Республики Татарстан.

Педагоги отмечают важность обучения родному татарскому языку.

«Для повышения эффективности образовательного процесса в нашем детском саду создана группа с обучением на татарском языке, татарский кабинет, уголки национальных культур, в каждой группе имеются уголки “Туган жирем Татарстан” (Моя родина – Татарстан), используются информационно- коммуникативные технологии», – рассказывает Лиана Рамилевна.

То есть имеется многое, что может представлять широкие возможности для коммуникации. Чтобы обучение было занимательным, воспитатель создаёт языковые ситуации, которые отрабатываются в диалогах, в играх и таким образом преодолевается языковой барьер.

«Когда передо мной встал вопрос о том, как сделать интереснее изучение татарского языка, я пришла к выводу: если мы живём в таком уникальном и известном месте, со своим богатым прошлым, то нужно обязательно прививать любовь к своей малой Родине, развивать интерес к изучению истории родного края и языку предков. Другими словами: акцентировать образовательную деятельность на изучении татарского языка, через музейную педагогику», – продолжает делиться опытом Лиана Рамилевна.

С целью более близкого соприкосновения к историческому прошлому народа в «Теремке» был создан мини музей. Были оформлены выставки национальной одежды, предметов быта татарского народа.

«Ценность мини музея заключается в том, что все предметы доступны не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Ребенок может взять руки любой предмет, рассмотреть его не спеша, назвать его и рассказать о нем на татарском языке, что способствует развитию диалогической речи», – говорит Шагиахмедова.

На протяжении двух лет детский сад «Теремок» активно сотрудничает с коллективом Болгарского музея-заповедника, на базе которого сотрудники организуют и проводят для дошкольников увлекательные занятия, экскурсии, досуги, праздники, квесты. Планомерная, систематическая работа в данном направлении даёт положительный результат. По словам воспитателя, у детей повысился уровень владения на родном татарском языке. Дети быстрее запоминают песни, заучивают стихи на татарском языке, проявляют интерес к национальной культуре.

Ольга Стрелова

spas-rt.ru