В Буинском мухтасибате прошли II чтения им. Ахмара аль-Тулумбаи

29 августа, в седе Адав-Тулумбаево Буинского мухтасибата прошли II чтения им. Ахмара аль-Тулумбаи. В чтениях принял участие муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Мероприятие провело Министерство культуры РФ в рамках проекта международного культурного центра «Культурное пространство усадьбы: от двора до салона».

Чтения посвятили деятельности известного в свое время в Поволжье татарского религиозного деятеля, просветителя ишана Ахмара бине Юнус аль-Тулумбаи (1763-1819). Он получил образование в Бухаре, изучил несколько восточных языков. Затем он вернулся в Буинск, построил в родном селе мечеть и медресе. В настоящее время, с целью увековечивания памяти ишана, ведётся восстановление дороги к его могиле и строительство этнографическо-мемориального комплекса. Именно здесь, на территории этого комплекса, собрались многочисленные гости, чтобы в чтениях почтить память Ахмара хазрата.

В этом году в чтениях приняли участие руководитель казанского медресе имени 1000-летия принятия ислама Ильяс хазрат Зиганшин, глава Буинского района Ранис Камартдинов, автор книги «Әхмәр бине Юныс әл-Толымбаи», историк Рифат Каюмов, имамы-мухтасибы Татарстана, представители органов власти РТ, журналисты, заслуженные работники культуры, татарская и научная интеллигенция, жители и гости села.

Участники чтений также посетили его могилу и прочитали ду’а за упокой души ишана Ахмара.

dumrt.ru