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В Болгаре пройдёт ежегодная встреча муфтия с мусульманской молодёжью

В Болгаре пройдёт ежегодная встреча муфтия с мусульманской молодёжью

в Новости, Слайдер, Религия, Главные новости, 31.08.2021 0 1

С 3 по 4 сентября в Болгаре пройдёт традиционная встреча муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина с активом мусульманской молодёжи. В связи с этим, социальный отдел ДУМ РТ приглашает всех своих волонтёров, участников волонтерского движения «MuslimVol», на двухдневный выезд. На мероприятие уже подали заявки около 80-ти человек. Запись продолжается.

Напомним, что данное мероприятие бесплатное! В рамках традиционного выезда актива мусульманской молодёжи ожидается интересная программа: увлекательные экскурсии, прогулки по Древнему Болгару, намазы в Белой мечети, встреча и живое общение с муфтием РТ Камилем хазратом Самигуллиным и много подарков. Стоит отметить, что место встречи – Болгар – выбрано не случайно.  Ведь в следующем году здесь с размахом отметят 1100-летие принятия Ислама в Волжской Булгарии.

Возраст участников от 18 лет и старше. Мероприятие пройдёт в палаточном городке, предусмотрено трёхразовое питание. Кроме того, организаторы предоставляют трансфер Казань-Болгар-Казань также на бесплатной основе.

Количество мест ограничено! Для участия необходима обязательная регистрацияСсылка для регистрации – в шапке профиля социальной сети инстаграм @muslimmol. Спешите принять участие!

dumrt.ru

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