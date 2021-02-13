РИИ и ДУМ РТ объявляют межрегиональный конкурс «Илаһи моң»

Российский исламский институт и Духовное управление мусульман РТ объявляют о старте Межрегионального конкурса на исполнение произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия татарского народа «Илаһи моң». В организации конкурса также принимают участие Всемирный конгресс татар, Болгарская исламская академия, Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения в сфере культуры Республики Татарстан, Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений Казанского федерального университета, «Общественная организация «Творческая студия «Гульзада».

Цель конкурса — через развитие и пропаганду культурных, духовных традиций татарского народа способствовать формированию в обществе культуры межнациональных отношений и согласия. Кроме того, конкурс позволит популяризировать мусульманские традиции песнопения среди населения Волго-Уральского региона; сформировать у молодежи эстетический вкус, веротерпимость и готовность к межкультурному диалогу на примере живого наследия; выявить одаренных и талантливых школьников и молодежь для последующей поддержки поступления в РИИ и т.д.

В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных учебных заведений и учреждений начального, среднего профессионального, высшего образования, а также профессиональные исполнители и представители старшего поколения. Возраст участников не ограничен. Кроме того, принять участие в конкурсе можно как отдельным исполнителям, так и творческим коллективом. Они будут состязаться в номинациях «Исполнение произведений устного народного творчества (мунаджаты, баиты, эпос-дастаны, молитвы, зикр), «Исполнение образцов книжного литературного наследия («Кыйссаи Йусуф», «Бэдавам», «Кисек-баш» и пр.), «Чтение Куръана в традиции татарского макама».

Межрегиональный конкурс на исполнение произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия татарского народа «Илаһи моң» проводится в три этапа. На первом этапе с 20 по 25 февраля 2021 года участники высылают заявки на участие в фестивале с видео записями своих выступлений. Второй этап является отборочным. На этом этапе (с 26 февраля по 1 марта 2021 г.) члены жюри производят экспертную оценку записей выступлений и работ. Также будет предусмотрено отборочного тура в онлайн формате с использованием программного обеспечения Zoom (предположительно 6, 7 марта 2021 г.). Результаты отборочного тура публикуются на сайтах РИИ, Всемирного конгресса татар и Болгарской исламской академии. Третий заключительный этап состоится в Казани и г.Болгар в здании Болгарской исламской академии (27-28 марта 2021 г.). Победители конкурса принимают участие на заключительном Гала-концерте Фестиваля исполнителей произведений духовного наследия татарского народа «Илаһи моң».

Анкета-заявка на участие в конкурсе с указанием номинации и конкурсные материалы (видеозаписи) принимаются по электронному адресу [email protected] с пометкой «Конкурс «Илаһи моң» или по адресу: г. Казань, ул.Газовая, д.19, Кафедра татарского языка и национальной культуры, тел. 8(843) 277-68-26.

В рамках фестиваля-конкурса на исполнение произведений устного народного творчества и образцов духовного наследия татарского народа «Илаһи моң» также объявляется набор слушателей для прохождения курса «Воспитание художественно-эстетического восприятия исторического наследия через исполнение произведений духовной культуры». Дистанционное обучение с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов пройдет с 15 февраля по 22 февраля 2021 года. По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

dumrt.ru