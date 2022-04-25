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Рим Калимуллин принял участие в торжественном открытии выставки “Национальное искусство Татарстана”

Рим Калимуллин принял участие в торжественном открытии выставки “Национальное искусство Татарстана”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 25.04.2022 0 7

В минувшие выходные в старинном особняке на набережной в Архангельске состоялось торжественное открытие масштабной выставки «Национальное искусство Татарстана». Экспозиция объединила образцы ювелирного искусства, кожаной мозаики, вышивки, ткачества, керамики и каллиграфии XIX–XX веков. В мероприятии принял участие вице-спикер Архангельской городской Думы Рим Калимуллин.

– На выставку привезено 160 предметов из национальной художественной галереи «Хазинэ» государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Приглашаю всех познакомиться с уникальными предметами древнего искусства, истоки которого уходят корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства. Выставка будет работать до 15 июля, в том числе по программе “Пушкинская карта”,- рассказал Рим Калимуллин.

arhcity.ru

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