Рим Калимуллин принял участие в торжественном открытии выставки “Национальное искусство Татарстана”

В минувшие выходные в старинном особняке на набережной в Архангельске состоялось торжественное открытие масштабной выставки «Национальное искусство Татарстана». Экспозиция объединила образцы ювелирного искусства, кожаной мозаики, вышивки, ткачества, керамики и каллиграфии XIX–XX веков. В мероприятии принял участие вице-спикер Архангельской городской Думы Рим Калимуллин.

– На выставку привезено 160 предметов из национальной художественной галереи «Хазинэ» государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Приглашаю всех познакомиться с уникальными предметами древнего искусства, истоки которого уходят корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода Золотой Орды и эпохи Казанского ханства. Выставка будет работать до 15 июля, в том числе по программе “Пушкинская карта”,- рассказал Рим Калимуллин.

arhcity.ru