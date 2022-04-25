В Самаре назван победитель областного этапа конкурса “Учитель года – 2022”

Победителем стала преподаватель русского языка и литературы Сания Айтасова из Волжского района.

Лучшие педагоги региона. В Самарской филармонии объявили победителя регионального этапа конкурса “Учитель года – 2022”. Ежегодно за это звание борются около 800 преподавателей губернии, в областной этап в этот раз вышел 21 участник, лишь пятеро дошли до финала.

На их плечах – важнейшая задача, по сути они формируют будущее целой страны. Конкурс “Учитель года” призван не просто выявить лучших специалистов в сфере образования, но и мотивировать педагогов постоянно развиваться, искать новые подходы к обучению, налаживать доверительные отношения со своими учениками, чтобы рассказывать о важном.

Лауреат конкурса “Учитель года – 2022” Павел Долгих рассказал:

– На каждом уроке мы формируем такие важные качества, как гражданственность и патриотизм. Мы говорим с нашими детьми о наших российских, духовных ценностях, говорим честно и открыто, и стараемся это делать максимально ответственно.

В областной этап конкурса вошли больше двух десятков лучших педагогов. Причем 15 из них – молодые учителя до 30 лет. Все лауреаты получили памятные награды и денежные премии. Участников поздравил губернатор Дмитрий Азаров:

– То, что сегодня самарское образование занимает лидирующие позиции в системе образования российского – это ваша заслуга. Все это благодаря вам, благодаря тому, что на нашей самарской земле сохраняются традиции, есть наставничество, есть профессиональные педагоги, есть люди действительно с огнем в груди, которые готовы свое сердце, свое тепло отдавать ученикам.

Свои награды получила пятерка финалистов областного этапа. Глава региона озвучил имя победителя – Учителем года Самарской области в 2022 году стала Сания Айтасова, преподаватель русского языка и литературы образовательного центра “Южный город”.

Дмитрий Азаров подчеркнул:

– Каждый такой конкурс открывает новые имена удивительных, замечательных людей. Они не только приносят нам победы на всероссийском конкурсе, они делают гораздо больше – создают будущее нашей страны. Они являются маяками и ориентирами для всего профессионального сообщества, для молодых педагогов, и конечно, для своих учеников. Трудно переоценить значение этого конкурса не только для учительского сообщества, но и всего региона. Мы предпринимаем колоссальные усилия для того, чтобы усовершенствовать материально-техническую базу: строим новые школы, детские сады, учреждения дополнительного образования, физкультурно-оздоровительные комплексы, которые, в первую очередь, служат детям, вашим воспитанникам. Стараемся наполнить просветительскими, образовательными программами общественные пространства, которые мы благоустраиваем на нашей родной самарской земле. Эту работу мы обязательно продолжим, как и все меры поддержки – это и программа “Земский учитель”, и региональные выплаты. Все решения, которые мы вместе с вами задумали, все, что реализуется в регионе благодаря инициированному Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту, мы все непременно сделаем.

Губернатор добавил, что в этот очень непростой период, когда наша страна, вновь очищая Европу от нацизма, столкнулась с несправедливыми, беспрецедентными по своей мощи санкциями, педагоги находят правильные и добрые слова для детей. Дмитрий Азаров обратил внимание на необходимость противостоять мощному негативному информационному потоку, который во многом направлен на то, чтобы сбить с толку юных граждан страны.

– На вас большая надежда, что вы каждому школьнику сможете и объяснить, и напомнить, и дать знания о трагической и героической истории нашей страны, вселить уверенность и гордость за нашу великую Россию. Защитите их от этой лжи и нападок, которые сегодня льются на них из различных информационных каналов, – обратился к учительскому сообществу руководитель области.

По мнению Главы региона, целый ряд стран пытается повлиять на умы наших детей так, чтобы история, традиции, духовные основы, гордость и независимость, суверенитет нашего государства – все, за что отдали жизни и кровь наши деды и прадеды, было забыты.

– На Украине это, к сожалению, удалось. Сегодня страна не является суверенным государством, стало де-факто антироссийским проектом. И к сожалению, эта информационная кампания, которая проводилась и щедро оплачивалась иностранной валютой, за 30 лет дала свои всходы, которые отбрасывают страну назад к эпохе нацизма, национализма, агрессии и угроз. Вместе с вами мы не допустим такого сценария на территории Российской Федерации, – выразил уверенность Дмитрий Азаров, обращаясь к педагогам. – Это потребует от каждого из нас больших усилий. Неважно какой предмет вы преподаете. Помните, что каждый из вас – воспитатель, патриот, наставник, пример, маяк для самого юного гражданина России.

Руководитель образовательного центра, в котором работает Учитель года – 2022, – и сам обладатель почетного звания – директор учреждения Владимир Кильдюшкин получил такую же награду в 2013-м. Он отметил:

– Сания Ибрагимовна исключительна тем, что она сама все время искала новое, хотела развиваться, и тот прогресс, который она достигла, участвуя в конкурсе – это самый главный результат.

Главный подарок ждал победительницу на улице – это автомобиль LADA Granta. Но впереди еще много работы, ведь теперь лучшему педагогу Самарской области предстоит отстоять честь региона на федеральном этапе конкурса.

Сама Сания Айтасова признается:

– Внутри волнение, которое трудно сдержать, но необходимо преодолеть. То, ради чего я шла на этот конкурс, – это улыбки моих детей, та награда, которая меня еще ждет впереди. И я стремлюсь увидеть и обнять детей, сказать спасибо за то, что они у меня есть.

Впервые на федеральном этапе самарский участник победил в 2015 году. Теперь у Сании Айтасовой есть все шансы повторить этот успех. “Учитель года России” состоится осенью 2022-го в Тюменской области. За право стать абсолютным победителем поборются лучшие педагоги со всех регионов страны.

tatar-duslyk.ru