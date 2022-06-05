Ждем Рината на Сабантуе

Наш соотечественник, уроженец знаменитой деревни Белозерье Республики Мордовия татарский борец Ринат Фахрутдинов в своем первом выступлении на чемпионате UFC победил греческого бойца Андреаса Михайлидиса. Этой победой он довел свою общую победную серию до 19 поединков. В связи с этим большим достижением заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев направил поздравительное письмо соотечественнику, получившему в мире спорта прозвище “татарский гладиатор”. В поздравительном письме говорится:“Мы гордимся тобой и благодарны за то, что ты как настоящий татарский джигит, помнишь и уважаешь свою семью, родную землю, республику, которая тебя вырастила, демонстрируешь уважение к Родине, к татарскому народу и Республике Татарстан.”

Мы позвонили в Лас-Вегас и связались с агентом-менеджером Рината Маратом Капкаевым. “В эти минуты Ринат уже летит через Нью-Йорк в Майами. Там снова тренировки”, – сказал Марат. Через две недели Ринат Фахрутдинов вернется на родину. Надеемся, что на Всероссийском сельском Сабантуе в Мордовии мы встретимся с отважным борцом татарского народа Ринатом Фахрутдиновым.

Фото https://www.championat.com/boxing/article-4716013-ufc-fight-night-aleksandr-volkov-zhairzino-rozenstrajk-rinat-fahretdinov-andreas-mihajlidis-rezultat.html