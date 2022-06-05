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Ждем Рината на Сабантуе

Ждем Рината на Сабантуе

в Новости, Слайдер, Спорт, Экспорт, Главные новости, 05.06.2022 0 4

Наш соотечественник, уроженец знаменитой деревни Белозерье Республики Мордовия татарский борец Ринат Фахрутдинов в своем первом выступлении на чемпионате UFC победил греческого бойца Андреаса Михайлидиса. Этой победой он довел свою общую победную серию до 19 поединков. В связи с этим большим достижением заместитель премьер-министра Республики  Татарстан, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев направил поздравительное письмо соотечественнику, получившему в мире спорта прозвище “татарский гладиатор”. В поздравительном письме говорится:“Мы гордимся тобой и благодарны за то, что ты как настоящий татарский  джигит, помнишь и уважаешь свою семью, родную землю, республику,  которая тебя вырастила, демонстрируешь уважение к Родине, к  татарскому  народу  и Республике Татарстан.”
Мы позвонили в Лас-Вегас и связались с агентом-менеджером Рината Маратом Капкаевым. “В эти минуты Ринат уже летит через Нью-Йорк в Майами. Там снова тренировки”, – сказал Марат. Через две недели Ринат Фахрутдинов вернется на родину. Надеемся, что на Всероссийском сельском Сабантуе в Мордовии мы встретимся с отважным борцом татарского народа  Ринатом Фахрутдиновым.

Фото https://www.championat.com/boxing/article-4716013-ufc-fight-night-aleksandr-volkov-zhairzino-rozenstrajk-rinat-fahretdinov-andreas-mihajlidis-rezultat.html

 

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