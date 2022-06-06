Тюбетейка Галии Тахаутдиновой вошла в Книгу рекордов Гиннесса

«Вышивкой занялась десять лет назад, – рассказывает бывшая жительница Набережных Челнов 75-летняя Галия ханум. – Основы показала знакомая, а дальше всему училась сама. За работу всегда берусь с хорошими мыслями, напеваю, вспоминаю родной город, где прошла моя юность. В среднем на одно изделие уходит около месяца».

Способы украшения калфаков и фесок – так в Крыму называют знакомую всем нам тюбетейку – у мастерицы самые разные. Она в совершенстве овладела крымско-татарской вышивкой «татар ишлеме», которая не имеет аналогов в мире. Работа такая тонкая, что понять, где начинается и где завершается узор, невооруженным глазом невозможно.

Искусница рассказала, что применяет одновременно две тонкие швейные иглы: одна снизу, другая, с золотой нитью – сверху изделия. Что касается узоров, то у крымских татар есть отличия от традиционных татарских орнаментов, изображений и символов. К примеру, цветок гвоздика означает женщину, а тюльпан – мужчину. Популярен образ «древа жизни» – такое изображение служит пожеланием многочисленного потомства семье.

Работа Галии Тахаутдиновой включена в Книгу рекордов Гиннесса. Она вышила самый большой женский головной убор тюркских народов – феску из красного бархата. Окружность изделия – 1,5 метра, высота – 21 сантиметр. Украшенную вышивкой из золотых нитей и бисера феску могут одновременно надеть четыре женщины.

«Челнинские известия»