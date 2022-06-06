Муфтий вручил дипломы выпускникам “Мухаммадии”

3 июня, выпускники вечернего отделения медресе “Мухаммадия”, успешно сдав экзамены и защитив дипломные работы, получили дипломы о среднем профессиональном религиозном образовании. Дипломы выпускникам, обучившимся в течение четырех лет, вручил муфтий Татарстана и директор медресе «Мухаммадия» Камиль хазрат Самигуллин. В этом году заветную «корочку» получили 117 человек – 51 мужчина и 66 женщин – они освоили шариатские предметы и выразили готовность к религиозному служению. Мужчинам присвоена квалификация “имам-хатыйб и преподаватель основ ислама”, а женщинам – “мугаллима”. Устазы проводили новых готовых специалистов наставлениями и добрыми пожеланиями. Самым первым их поздравил муфтий Камиль хазрат Самигуллин.

Выпускники дневного отделения “Мухаммадии” получат свои дипломы 10 июня. Квалификацию “Имам-хатыйб, преподаватель основ ислама и арабского языка” получат 13 юношей и 23 девушки. 63 выпускника заочного отделения станут обладателями диплома в августе.

В целом, в 2021-2022 учебном году мусульманские учебные заведения Татарстана, включая все 8 медресе, РИИ, КИУ, БИА, окончат 809 шакирдов. Самое многочисленное количество выпускников – у “Мухаммадии” (около 200 чел.). РИИ окончат 155 студентов, КИУ – 107 студентов, медресе имени 1000-летия принятия ислама – 83 студента, Буинское медресе – 62 студента.

dumrt.ru