В Санкт-Петербурге состоялся мастер-класс творческого объединения «Ильхам»

Встречу с родителями и беседу «О роли семьи в сохранении традиций» провела наставник Роза Хасановна Чесна (Чеснакова).

Во время рисования плаката дети с родителями, с наставником и руководителем студии «Март»(Красное село) работали по образцам в технике «аппликация» – рисунок фломастером фигур в национальных костюмах.

Культурный центр «Дом Алимова» неоднократно участвовал в проведении мастер-классов с детьми. Победителями слайд-шоу детской выставки «Вдохновение» стали воспитанники Студии «Март» (Красное село) Дарья Савинова в номинации «Самый юный участник» и Вера Савинова, номинация «Самый выразительный рисунок».

В 2020 году в рамках онлайн-конкурса «Любимый Татарстан» в Доме Алимова было проведено три мастер-класса по темам: «Рисунок «Башня Сююмбике» и «Батик «татарские узоры». В мастер-классах приняли участие дети разных возрастов из Красного села: Мирзоев Абубакр, Желялетдинов Карим, Фазилов Абдуллах, Газизова Эвелина: роспись по шелку «батик». Мастер-класс в июле 2020 года провели Фарида Гренда и Сания Бахтиярова.

Победителями онлайн-выставки «Вдохновение» стали в номинации «Самый юный художник» Савинова Дарья, Савинова Вера и София Жук («Сказочный лес», город Тосно).

В старшей возрастной категории победителем в номинации «Яркий художественный образ и мастерство исполнения» стал графический рисунок «Габдулла Тукай» Ксении Николашкиной (Гран-при).

В средней возрастной категории победителями стали «Татарские красавицы» Амины Ихсановой и Анастасии Бурда (Казань).

В Петербурге в номинации «Психологический портрет» дипломом отмечена «Сююмбике» (карандашный рисунок) Динары Волковой.

В номинации «Выразительное исполнение» — «Веселые коты» Детской группы студии «Март». В номинации «Акварель» дипломами отмечены работы Миланы Аббазовой «Под красным зонтом» и Роберта Аббазова «Разноцветный кот».

В Петербурге дипломами отмечены работы Карима Алюшева «Набережная канала Грибоедова» в номинации «Графический рисунок», и «Петербургские мосты» Тимура Мифтахутдинова в номинации «Живопись».

По окончании мероприятия 1 июня дети вместе с родителями исполнили песню «Солнечный круг», пили чай с печеньем, ознакомились с экспозициейвыставки «Сююмбике посвящается» и просмотрели слайд-шоу «Вдохновение».

Плакат «Дружба народов» исполнен Розой Чесна в технике «аппликация, фломастер», декоративное панно «Тюльпан» выполнено онлайн в техниках«аппликация» и «коллаж» художником Санией Бахтияровой.

«Смеркалось». Кынсыртдинова Эвелина, 6 лет

Все детские работы, участвующие в онлайн-выставке «Вдохновение», войдут в фонд детского творчества Татарского культурного Центра.

Модератор выставок творческого объединения «Ильхам» художник СПб СХ РТ и СХ РТ Сания Бахтиярова.

Куратор онлайн-выставки «Вдохновение» художник-график Эльмира Мустафина

Фотографии выполнены куратором детской онлайн-выставки «Вдохновение» Русланом Бахтияровым.

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