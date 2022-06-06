В Пензенской области началась череда Сабантуев

В красочном калейдоскопе национальных торжеств, которыми славится наша большая и дружная страна, Сабантуй выделяется своим неповторимым колоритом,

широким размахом и ярким разнообразием состязаний.

Увековеченный в преданиях, народных песнях и сказках, в произведениях выдающихся татарских писателей, поэтов, художников и композиторов Сабантуй, подобно резвому скакуну, стремительно мчится через века и эпохи.

4 июня 2022 года первый татарский праздник Сабантуй прошёл в селе Кобылкино Каменского района, в этот же день эстафету проведения праздника подхватило село Решетино Пачелмского района. Почетными гостями на национальном празднике Сабантуй были: советник Губернатора Пензенской области , председатель РОО «ТНКА ПО» Жиганша Туктаров ; члены президиума – Девликамов К. А., Акжигитов Б. У., Винера Мухамеджанова .; заместитель председателя Гульназ Самочкина ; советник Губернатора Пензенской области Рустям Агишев ; председатель Дум Пензенской-Области , муфтий Дашкин И. Ф.; генеральный директор Культурно – просветительский центр им. Тенишевой -Куряев Р. Р.; начальник отдела по реализации национальной политики Министерства внутренней и информационной политики Пензенской области Якупов Р.А.; председатель общественной организации «Ак калфак» Эльмира Васильева ; представители администрации Каменского и Пачелмского районов; председатели районных обществ татарской культуры Девликамов Р. Х, Марат Тенишев.

В начале праздника в торжественной обстановке были зачитаны приветственные адреса от Губернатора Пензенской области Олег Мельниченко и Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Президенты РФ. Лучшим труженикам села были вручены грамоты от Губернатора и Законодательного собрания Пензенской области, Татарской национально-культурной автономии.

Мероприятие сопровождалось яркой концертной программой, насыщенной колоритными национальными песнями и танцами. Отрадно, что традиции празднования Сабантуя не меняются столетиями и являются неотъемлемой частью самобытной культуры татарского народа.

РОО ТНКА Пензенской области выражает огромную благодарность за организацию яркого и масштабного праздника Сабантуй всей команде организаторов.

Татарская автономия Пензенской области