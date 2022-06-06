На одной из старейших московских общественных площадок в саду «Эрмитаж» прошёл Фестиваль национальных культур.

Организатором праздника стал Союз «Веста» под руководством члена Президиума Совета Автономии татар Москвы Румии Бакаевой при поддержке управы «Тверская» и Автономии татар Москвы.

В рамках фестиваля состоялся яркий концерт творческих коллективов, которые представили песенное и танцевальное искусство разных национальных общин Москвы, в том числе Азербайджана, Узбекистана, Грузии, а так же коренных народов России — русских и их составной части — казачества, татар, башкир, чеченцев.

Среди хедлайнеров фестиваля — творческие коллективы Татарского культурного центра.

В мероприятии приняли участие официальные лица, общественные деятели, в том числе, представители Автономии татар Москвы и Татарского культурного центра Москвы.

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