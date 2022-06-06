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В Пензенской области прошел открытый Чемпионат по корэш

В Пензенской области прошел открытый Чемпионат по корэш

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Спорт, Главные новости, Соотечественники, 06.06.2022 0 4

Прошёл открытый Чемпионат и Первенство Пензенской области по корэш в городе Кузнецк в МБУ ТЦ «Родина».

Почётными гостями чемпионата стали советник Губернатора Пензенской области, депутат Пензенской городской Думы, председатель Татарской национально-культурной автономии Жиганша Туктаров и Первый заместитель Главы администрации Кузнецка Шабакаев Рашид Идрисович.

Со словами приветствия выступил Туктаров Ж. З., он выразил слова благодарности организаторам мероприятия, тренерам и, конечно, самим участникам – спортсменам и отметил значимость проведения подобного рода спортивных соревнований для сохранения и позиционирования татарских традиций и обычаев. Жиганша Зейнятуллович вручил кубок памяти первого Президента Федерации корэш Пензенской области З. К. Куряева – Первому заместителю Главы администрации Кузнецка Шабакаеву Рашиду Идрисовичу.

В турнире приняли участие борцы из Кузнецка, Пензы, Кузнецкого, Сосновоборского, Неверкинского, Городищенского районов. Было более 230 участников от 13 до 35 лет.

Благодарим организаторов чемпионата и первенства Пензенской области по борьбе корэш. Так же выражаем слова благодарности и признательности за проведение столь масштабного мероприятия Главе администрации города Кузнецк – Златогорскому Сергею Александровичу.

Татарская автономия Пензенской области

 

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