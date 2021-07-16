Российских педагогов приглашают на Международный фестиваль школьных учителей в Елабуге

Приглашаем принять участие в XI Международном фестивале школьных учителей, который состоится c 17 по 19 августа 2021 года в Елабуге.

Международный фестиваль школьных учителей – уникальная площадка по обмену опытом эффективной организации школьного образования. На протяжении более чем 10 лет форум проходит на базе Елабужского института Казанского федерального университета при поддержке Министерства образования и науки РТ, объединяя педагогов, ученых, специалистов в различных аспектах образования разных стран мира.

Фестиваль зарекомендовал себя как единственная в России площадка по освоению передового педагогического опыта российских учителей, зарубежных коллег, площадка внедрения идей отечественных и зарубежных ученых. Работа построена на диалоге между учителями-практиками и учеными-специалистами, между средней общеобразовательной и высшей школой.

Направления работы фестиваля 2021 года:

Профилактика эмоционального выгорания учителя. Урок XXI века: определение целей и задач с учетом требований ФГОС ОО к результатам обучения. Учебник для школы XXI века. Воспитание в XXI веке: новые вызовы. Комплексный подход к организации медико-педагогического сопровождения образовательных процессов.

В рамках Фестиваля пройдут пленарная сессия, открытые лекции ученых и специалистов в области современного образования, круглые столы, деловые игры, мастер-классы по предметным областям, тренинги, экспертные практикумы, дискуссионные площадки, культурная и оздоровительная программа, ярмарка учебно-методической литературы, творческие и профессиональные конкурсы.

В этом году форум посетят более 500 учителей из разных регионов России, состоится более 100 мастер-классов от ученых, педагогов, ведущих специалистов в области образования и воспитания из России, США, Великобритании, Германии, Беларуси, Казахстана и Эстонии. Впервые будет предусмотрена и возможность участия онлайн.

Традиционно в рамках Международного фестиваля школьных учителей состоится Летняя педагогическая школа – эффективный коворкинг для студентов педагогических направлений вузов со всех регионов страны. Концепция школы заключается в создании площадки эффективного взаимодействия молодых людей, мотивированных на приобретение профессиональных качеств современного учителя. Важным элементом является обмен передовым педагогическим опытом между учителями-практиками, учеными и молодыми людьми, вступающими в профессию. Тематическая направленность работы школы-2021: «Молодой учитель в условиях трансформации образования».

Фестиваль завоевал признание и авторитет в отечественном и зарубежном педагогическом сообществе, зарекомендовав себя как привлекательная площадка для распространения опыта по внедрению инноваций и обмена мнениями по вопросам развития педагогического образования.

Ежегодный Международный фестиваль школьных учителей – признанный научный бренд Казанского федерального университета, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ.

Присоединяйтесь к фестивальному движению, примите участие в XI Международном фестивале школьных учителей!

Подробная информация, актуальные новости и регистрация на форум – на официальных сайтах фестивальучителей.рф и fest.kpfu.ru

mon.tatarstan.ru