Российский муфтият получил особый статус при ООН

“Мы благодарны комитету за принятие такого положительного решения. Еще одно НКО России в лице Духовного собрания мусульман России получило этот высокий статус, который дает нам возможность принимать участие в разного рода заседаниях, с учетом того, что мы уже аккредитацию прошли как организация, которую они знают. <…> Мы работаем и на других площадках, в частности, ОБСЕ, не говоря уже о межрелигиозных и исламских международных организациях – это дает нам возможность доводить до экспертов, до уважаемых членов организаций, мнение по тем или иным актуальным вопросам, которые беспокоят сегодня людей всех стран”, – сказал Крганов.

Сайт ДСМР отмечает, что решение было принято на основании рекомендации Комитета ООН по неправительственным организациям от 21 июля 2021 года.

Муфтий отметил, что на уровне ООН поднял бы тему обеспечения лекарствами больных орфанными заболеваниями в странах, которые не обладают достаточными средствами для этого. Ранее он был включен в экспертный совет фонда для тяжелобольных детей “Круг добра”.