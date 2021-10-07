Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации Равиль Ахметшин посетил казанское «Посольство гостеприимства», посвященное национальной кухне Татарстана.

Ведущие рестораторы и предприниматели Казани представили в Москве выпечку и десерты, деликатесы – казылык, копченую конскую гриву, сыры местного производств.

Гурманов удивили авторские блюда вице-президента Гильдии поваров Татарстана Ильгиза Галиева, шеф-повара ресторана «Любитель» и преподавателя академия кулинарного искусства «Эксклюзив» в Москве, а также Тимура Мирзаева, шеф-повара ресторана «Carbon».

Мероприятие прошло на приеме «Путешествие по России», прошедшего в рамках форума регионов России «Развитие туристской инфраструктуры 2021».

Он проходит в столице с 5 по 8 октября.

Равиль Калимуллович с руководителем Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфаром Гаязовым поприветствовал участников мероприятия.

Гостей встречали финалистки московского тура Международного конкурса «Татар кызы».

Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ