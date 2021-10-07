Стартуют зональные этапы фестивального движения «Наше время — Безнең заман»

Завтра, 8 октября в Альметьевске стартуют зональные этапы IX ежегодного открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман».

Фестивальное движение проходит в республике при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. В этом году культурное событие посвящено Году родных языков и народного единства.

Талантливая молодежь Альметьевского и близлежащих районов сможет побороться за шанс прохождения в суперфинал масштабного проекта в течение двух дней, 8 и 9 октября.

Напомним, что в проекте принимают участие лица в возрасте от 18 до 35 лет (в составе команд — до 45 лет). Слесари, электрики, врачи и представители других профессий продемонстрируют свои способности в таких номинациях как «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы».

Зональные этапы также пройдут 15–16 октября в Нижнекамске, 22–23 октября в Казани и 29–30 октября в Зеленодольске.

«В этом году мы приняли более 180 заявок от предприятий, организаций, учреждений Татарстана. По отношению к заявочной кампании прошлого года, количество желающих принять участие в фестивальном движении возросло», — отметил руководитель проекта Айдар Гайнутдинов.

В фестивале этого года впервые примут участие такие предприятия, как Крестьянское (фермерское) хозяйство Верхнеуслонского района (пос. Бакча-Сарай), ГБУ МФЦ в Республике Татарстан, ООО «КазаньЭкспресс Фулфилмент», АО «Зеленодольское ПКБ», ООО «Российская Инновационная Топливно-Энергетическая Компания» и другие. Всего 17 новых для фестиваля наименований.

Также на проекте команды и отдельные исполнители представят такие крупные организации, как АО Зеленодольский завод имени А.М.Горького, АО «Сетевая компания», ООО «Газпром трансгаз Казань», ГБУ «Безопасность дорожного движения», АО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», АО «Татэнерго», ПАО «КАМАЗ», ФКП «Казанский Государственный казённый пороховой завод» и другие.

Айдар Гайнутдинов также рассказал, что в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией, зональные этапы пройдут при отсутствии зрителей. Выход на сцену перед жюри будет организован таким образом, что команды и отдельные исполнители не будут пересекаться друг с другом.

Все участники будут допущены к сцене лишь после измерения температуры и дезинфекции рук. Выступления на площадке будут прерываться на санитарную обработку.

«Для желающих увидеть выступления, будет организована онлайн-трансляция», – подчеркнул Гайнутдинов.

Команды и участники, проявившие себя на зональных этапах с лучшей стороны, встретятся в творческой битве 12–13 ноября в суперфинале фестиваля. Он пройдет в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма.

Сюда к номинациям добавится категория «Визитка-презентация предприятия».

Имена победителей станут известны на Гала-концерте, который состоится 15 ноября в КРК «Пирамида».

Именно здесь номинируют команду-победителя, которая станет обладателем Гран-при, и вручат ей традиционный переходящий Кубок Президента РТ, а также денежную премию в размере 500 тыс. рублей. Обладатель специального приза «Герои нашего времени» получит денежную премию в размере 300 тыс. рублей.

По словам организаторов, количество зрителей на Гала-концерте не превысит 50 процентов от количества мест в зале.

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