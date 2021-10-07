В Казани назовут улицу в честь первого президента Академии наук Татарстана Мансура Хасанова

В столице Татарстана местные власти утвердили названия для восьми новых улиц, которые формируются в Советском и Приволжском районах города.

Так, в районе улиц Аделя Кутуя и Гвардейская появится еще одна. Ее назовут в честь первого президента Академии наук Татарстана Мансура Хасанова. В том же районе в жилмассиве «Семейный» формируемая улица получит название – Новогодняя.

В Приволжском же районе новую улицу в жилкомплексе «Станция Юбилейная» назовут Ярышлар, в жилмассиве «Брайт Парк» улицу 1 переименуют в улицу Сайяр, а вторую – в улицу Шифа, третью – в улицу Галэм, четвертую – в улицу Самоцветная, пятую – в улицу Лепестковая.

Отметим, что все таблички с этими названиями, согласно постановлению Исполкома Казани, будут изготовлены на двух языках – русском и татарском.

Олег Луговой

kazan.kp.ru