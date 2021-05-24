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Руководитель организации “Ак калфак” в Мензелинском районе Гульназ Халиуллина: “Форум был организован на должном уровне”

Руководитель организации “Ак калфак” в Мензелинском районе Гульназ Халиуллина: “Форум был организован на должном уровне”

в Новости, СМИ о нас, Слайдер, Всемирный форум татарских женщин, Главные новости, 24.05.2021 0 4

В Казани прошел VI Всемирный форум татарских женщин. На мероприятии, собравшем порядка 300 татарских женщин из 7 зарубежных стран и 60 регионов РФ, приняла участие и руководитель организации “Ак калфак” в Мензелинском районе Гульназ Халиуллина.

– Программа форума была насыщенной на мероприятия. Принимали участие в работе дискуссионных площадок. В культурном центре ” Чулпан” мы посмотрели выставку изделий ручной работы татарских женщин. Также состоялось мероприятие, посвященное известной в мусульманском мире Рашиде абыстай Усмановой. После обеда состоялось пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Республики Татарстан, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева. На этом заседании были подняты такие вопросы, как, какой должна быть женщина-татарка, роль женщины в воспитании детей. Завершилась встреча просмотром спектакля “Три аршина земли” по пьесе Аяза Гилязова в Татарском государственном театре драмы и комедии имени Карима Тинчурина. Встреча была организована на должном уровне. В этом большая роль принадлежит руководителю Всемирной организации татарских женщин “Ак калфак” Кадрии Идрисовой. Участницы обменялись опытом, поставили перед собой большие задачи, – поделилась впечатлениями Гульназ Халиуллина.

Дифиза Нуриева

menzela.ru

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