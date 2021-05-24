Определены площадки проведения XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино, который пройдет в столице Татарстана с 5 по 10 сентября. Кинофорум организуется при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и в партнерстве с группой стратегического видения «Россия – исламский мир».

Церемония открытия фестиваля мусульманского кино состоится 5 сентября в Казанской Ратуше, торжественное закрытие – 10 сентября на сцене КРК «Пирамида». В мероприятиях примут участие именитые артисты, которые традиционно пройдутся по красной ковровой дорожке. Показы фильмов-участников фестиваля пройдут в кинотеатрах «Родина» и «Мир».

В рамках фестиваля на разных площадках города также будут организованы творческие встречи, круглые столы, пресс-конференции, инвестиционно-презентационная площадка для кинофестивалей – партнеров, деловая программа и другие мероприятия.

Напомним, прием заявок на XVII Казанский международный фестиваль мусульманского кино стартовал 1 февраля 2021 года и продлится до 1 июня. Отборочная комиссия, которую в этом году возглавила казахский киновед и кинокритик Гульнара Абикеева, закончит свою работу к началу июля, после чего будет обнародована конкурсная программа.

Помимо основной программы зрителей ожидает обширная внеконкурсная и параллельная программы. Внеконкурсная программа представит зрителям лучшие образцы российского игрового, документального и анимационного кино, ретроспективные и тематические программы.

Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит в столице Татарстана с 2005 года под девизом «Через диалог культур к культуре диалога».

Официальный сайт кинофестиваля https://kazan-mfmk.com/