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Оренбургская область примет участие в книжном фестивале «Красная площадь»

Оренбургская область примет участие в книжном фестивале «Красная площадь»

в Новости, Слайдер, Главные новости, 24.05.2021 0 5

Книжный фестиваль «Красная площадь» приурочен ко дню рождения А.С. Пушкина и в этом году пройдет с 3 по 6 июня. Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» и Оренбургское книжное издательство им. Г.П. Донковцева проведут 5 июня в шатре презентаций «Регионы России» два больших мероприятия.

В юбилейный год выдающегося татарского писателя Мусы Джалиля оренбуржцы представят легендарные «Моабитские тетради», изданные на 4-х языках: татарском, русском, немецком и английском. Эта встреча состоится с участием дочери героя-антифашиста Чулпан Мусеевны Залиловой и заместителя главного редактора «Литературной газеты» Леонида Колпакова.

orenburg-gov.ru

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