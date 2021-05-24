В летних лагерях Казани будут организованы смены на татарском языке

В летних лагерях Казани будут организованы три смены для детей на татарском языке. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме рассказал председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов.

«Вместе с Министерством образования и науки РТ будут организованы три лингвистические образовательные смены для детей на татарском языке — смены о культуре и языке татарского народа „Дуслык“ и „Голстан“ и межрегиональный форум интеллектуального творчества детей и молодежи „Тартария“», — сказал Фаизов.

Во всех лагерях пройдут мероприятия, приуроченные к Году родных языков и народного единства — квизы, игры.

Также в лагерях будет организована акция «115 слов на родных…». В ходе акции ежедневно по всему лагерю будут размещать вывески с одним из слов на языках всех 115 национальностей, проживающих в Татарстане. Дети познакомятся со словами «здравствуй», «живи», «любовь», «дружба» и другими на разных языках.

Марат Ишкильдин

tatar-inform.ru