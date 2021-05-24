В Лаишевском районе Татарстана построят полилингвальную школу

В Лаишевском районе Татарстана в селе Усады в скором будущем построят полилингвальную школу «Адымнар», идея которой принадлежит первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву. Об этом сообщила зампред Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова. Напомним, на сегодня в Татарстане действует уже два учреждения по этому проекту – в Казани и в Елабуге. В сентябре такая же школа откроется в Набережных Челнах.

– Недавно было принято решение, что будет построен комплекс в Лаишевском районе в Усадах. Сегодня там создается немало промышленных предприятий, где востребован английский язык. Запланировано строительство в Нижнекамске и Альметьевске, – пояснила она.

Спикер отметила, что власти республик поставили задачу, что в Татарстане должно быть 6 или 7 таких комплексов. Преимущество отдается крупным городам, так как в сельской местности знания татарского языка среди детей гораздо лучше, чем в мегаполисах.

– На селе татарский язык не пропадал, это язык матери. А в у нас в Казани появился феномен, что мы детей татар учим татарскому языку с нуля. они приходят в школу не зная ни одного слова. Поэтому принято решение что прежде всего мы создаем такие комплексы в городах, – сообщила Ларионова.

Кроме того, Ларионова отмечает, что в Казани также рассматривается строительство еще одной школы «Адымнар», так как действующая на улице Бондаренко перегружена учениками и показывает большой спрос.

– Обычно в классы набирают по 24 ученика, а у нас в казанской школе их по 38-39, – подытожила спикер.

Ляйсан Кадырова

kazanfirst.ru