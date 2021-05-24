В Азнакаево пройдут конкурсы по чтению Куръана и татарскому макаму

30 мая в Азнакаевском мухтасибате в рамках Года родных языков и народного единства состоится целых два крупных конкурса Куръана.

IV Межрегиональный конкурс чтецов Куръана «Аслям» проводится в двух номинациях: на знание последних двух и последних шести джузов Куръана. Заявки на участие принимаются до 25 мая. В конкурсе могут принимать участие мужчины, владеющие татарским или башкирским языками, возраст не ограничен. Конкурсанты должны уметь читать наизусть последние два или четыре джуза Куръана по правилам таджвида.

Конкурс проводится для верующих, не обучающихся в центрах изучения Куръана и не занимающихся заучиванием Куръана в профессиональных религиозных учебных заведениях. Участники конкурса не должны быть Куръан-хафизами. В качестве исключения для них предусмотрена возможность участия в номинации по знанию шести джузов. Участники прошлых лет принимаются на конкурс с особым условием: они должны выучить наизусть больше джузов, чем в прошлом году.

К участию принимаются по одному человеку от каждого мухтасибата: по одному человеку на номинацию. Каждый конкурсант сможет принять участие только в одной номинации. Участников будут оценивать лучшие знатоки Куръана Татарстана. Заявки на участие принимаются на электронную почту по адресу [email protected] Призерам будут вручены ценные призы.

Второй международный конкурс чтецов Куръана проводится по татарскому макаму. Он проводится в рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народов. Его основной целью является возрождение традиций чтения Куръана по татарскому макаму, выявление лучших чтецов Куръана. Конкурсанты будут соревноваться в одной номинации – «Тилава» – чтение Куръана татарским макамом по правилам таджвида. На участие в этом конкурсе допускаются только мужчины. Заявки на участие принимаются на электронную почту по адресу [email protected] до 25 мая. Жюри будет оценивать участников по четырем критериям: правильное произношение звуков (махрадж), правильное чтение (таджвид), умение красиво читать Куръан, татарский макам. Участники обеспечиваются бесплатным питанием.

Конкурс пройдет в стенах Дома культуры Азнакаево 30 мая. Начало в 8.00 часов.

dumrt.ru