В Санкт-Петербурге открыта выставка «Сто лет вместе. Казань — Санкт-Петербург транзит»

В Санкт-Петербургском Доме национальностей состоялось открытие межрегиональной выставки «Сто лет вместе. Казань — Санкт-Петербург транзит» из 12 регионов России, в рамках художественного проекта Союза художников Республики Татарстан «Наша Республика» и посвященного 100 -летию ТАССР. Организаторы экспозиции: Министерство культуры Республики Татарстан, Постоянное представительством Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области и РТОО «Союз художников Республики Татарстан».

2021 год в Республике Татарстан объявлен годом родного языка и народного единства. Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России – здесь в мире и согласии проживают представители 173 национальностей. Юбилейная выставка «Наша Республика» призвана показать многообразие культурного богатства Татарстана. География участников впечатляет: от Комсомольска-на-Амуре до Санкт-Петербурга и от Череповца до Симферополя.

Идея связи человека с его корнями нашла отражение в данной выставке, в которой представлено более 70 работ известных художников, работающих в разных направлениях живописи. Это натюрморты, портреты, жанровые композиции. Живописные работы способствуют сохранению традиций, уводят к истокам многонациональных культур народов России, формируют любовь к своей идентичности. Характерной особенностью экспозиции является формат выполненных работ. Все работы выполнены в размере 100 на 100 сантиметров.

Данную выставку уже увидели в Москве, Казани, Чебоксарах, Самаре и пяти городах и поселках Республики Татарстан, в том числе в Доме дружбы народов Татарстана.

На торжественное открытие выставки в Санкт-Петербург приехали художники из Татарстана: председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев, члены Союза художников Татарстана Ильнур Бакиров, Виктор Тимофеев, Эдуард Халиуллин, Елена Острая. Участникам выставки из республики были вручены благодарственные письма Постоянного представительства Республики Татарстан и книги-путеводители краеведа Альмиры Тагирджановой «Санкт-Петербург с восточным колоритом: прогулки по городу».

В церемонии открытия выставки приняли участие: члены Союза художников Татарстана, петербургские художники Ильдус Вахитов, Сания Бахтиярова, Роберт Миф, Азат Галимов, Татьяна Лушникова, Алим Ныров, Роман Абдуллин, искусствоведы, скульпторы, творческие деятели и представители татарской общественности. Также на открытии выставки с красочными номерами выступил татарский фольклорный ансамбль “Акчарлак”.

Мероприятие прошло в дружеской обстановке, вечер был полон положительных эмоций. Выставка открыта до 20 июня. Жители и гости Санкт-Петербурга имеют возможность познакомиться с произведениями живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, которые заинтересуют как простых посетителей, так и специалистов.

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