Руководство ДУМ РТ приняло участие во Всероссийской переписи населения

20 октября руководительский состав ДУМ РТ принял участие во Всероссийской переписи населения. Для этого муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, его заместитель и имам-мухтасиб Аксубаевского района Равиль хазрат Зуферов, финансовый директор Азат Сабиров и др. ответили на вопросы переписчиков — специалистов Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (Татарстанстата).

Камиль хазрат в разговоре с журналистами отметил важность участия в переписной кампании и призвал единоверцев не оставаться в стороне, подчеркнул значение переписи в судьбе татарского народа. Опираясь на аяты из Куръана, он рассказал о необходимости сохранять национально-религиозные традиции, обычаи, языки… «Мы должны ответственно подходить к вопросу об участии в переписи населения. Всевышний создал нас народами не для того, чтобы они исчезали и ассимилировались, а для того, чтобы мы познавали друг-друга», — сказал хазрат.

dumrt.ru