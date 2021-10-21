В Казани прошел кулинарный мастер-класс “Ашчы”

16 октября в прямом эфире прошел кулинарный мастер-класс по приготовлению блюд татарской национальной кухни.

Эта история началась с онлайн-конкурса татарских рецептов, участниками которого стали более 50 человек из Татарстана, Башкортостана, Узбекистана, Оренбургской области, Чувашской Респулики и других регионов. Любой желающий, как в России, так и за ее пределами мог принять участие, опубликовав фото или видео национального блюда, приготовленного собственноручно у себя на личной странице ВКонтакте или Instagram с хэштегом конкурса. В итоге троих кулинаров определили финалистами и пригласили в Казань, где они приготовили татарское в прямом эфире: азу по-татарски.

Также в шоу принял участие су-шеф легендарного ресторана «Сказка» Александр Ильичёв, который рассказал, как они популяризируют и преподносят современную национальную татарскую кухню, и показал это на примере приготовления двух блюд: салат с фермерским гусем и десерт с “корт”ом.

Татары Мира