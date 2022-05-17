Руслан Мухаев: «Гости Сабантуя откроют для себя новую Мордовию»

В начале июля этого года в Мордовии пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй. Праздничные мероприятия состоятся в селах Лямбирь и Аксеново. О значимости мероприятия «ИМ» рассказал председатель Региональной национально- культурной автономии татар Мордовии «Якташлар», руководитель Мордовского регионального отделения «Опора России» Руслан Мухаев.

«Сабантуй – праздник, который в нашей стране воспринимается как свой, не зависимо от национальности. Поэтому справедливо, что это мероприятие получило статус Всероссийского. Исторически сложилось, что проходит оно в формате фестиваля в разных регионах. В этом году провести Сабантуй посчастливилось нашей республике. Мордовии не привыкать принимать мероприятия высокого уровня, но сейчас на нас лежит особая ответственность. Во времена, когда внешние силы пытаются расколоть нашу семью изнутри, исковеркать нашу историю, разделить наш российский народ по национальному, религиозному и культурному принципу, мы должны быть едины как никогда. Сабантуй — праздник, который объединяет людей всех национальностей, культур и конфессий».

Руководство республики создало оргкомитет по подготовке этого праздника. Руслан Мухаев входит в его состав. Он предложил жителям Мордовии высказывать свои идеи по проведению Сабантуя.

На праздник в Мордовии организаторы ожидают большое количество гостей со всех регионов страны и ближнего зарубежья.

«Мероприятие даст положительный эффект для развития предпринимательства, — считает Руслан Мухаев. — На площадке Сабантуя пройдут и деловые мероприятия, круглые столы, семинары. Наш бизнес получит возможность выстроить новые связи, а гости откроют для себя новую Мордовию. Не стоит забывать и о наследии Сабантуя, его социальный капитал и благоустройство останутся после проведения мероприятия и будут эффективно использоваться для повышения привлекательности нашего региона. Перед организаторами стоит задача не просто достойно провести мероприятие, а войти в историю как лучший Сабантуй, который проходил на Мордовской земле».

Официальный портал органов государственной власти Республики Мордовия