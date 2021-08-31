Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев открыли в Казани мемориальную доску в честь Кави Наджми и Сарвар Адгамовой

30 августа в Казани (ул.Большая Красная, 57Б) состоялось открытие мемориальной доски в честь писателя, лауреата Государственной премии СССР Кави Наджми и его супруги переводчицы Сарвар Адгамовой.

В торжественной церемонии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Рустам Минниханов отметил, что Кави Наджми и Сарвар Адгамова внесли большой вклад в развитие татарской культуры. Роман Кави Наджми «Весенние ветры» – одно из наиболее значимых произведений в татарской советской литературе. А в переводе Сарвар Адгамовой до татарского читателя дошли произведения знаковых отечественных и зарубежных поэтов и писателей.

Минтимер Шаймиев в свою очередь отметил, что произведение «Весенние ветры» имеет высокую художественную ценность. За этот роман Кави Наджми был удостоен Государственной премии СССР.

Затем Президент Татарстан и Государственный Советник РТ возложили цветы и посетили квартиру, в которой жили Кави Наджми и Сарвар Адгамова.

Мемориальная доска изготовлена в мастерской Зураба Церетели. Источник финансирования – средства Министерства культуры РТ. В соответствии с поручением Президента РТ Рустама Минниханова Исполнительным комитетом Казани организована работа по капитальному ремонту дома.

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