В День города под открытым небом прозвучали стихи русских и татарских поэтов

Здание Исполкома столицы Татарстана на несколько часов превратилось в место проведения уникального музыкально-театрализованного представления «Голоса Казани». На его стенах разноцветными огнями засверкали сказочные картины, а на сцене, установленной перед крыльцом, для жителей и гостей города выступили танцевальные и музыкальные коллективы республики. С балконов здания прозвучали стихи татарских и русских поэтов-шестидесятников, которые гармонично сплелись с живой музыкой, световым шоу, выступлениями актеров-мимов в единое представление. Послушать «Голоса Казани» собрались десятки жителей и гостей столицы Татарстана.

Сомневаться в том, что зрители действительно высоко оценили необычное творческое действо, не приходится – они не только подпевали исполнителям, читали наизусть стихи известных авторов, но и не стеснялись выражать эмоции. «Мы пришли сюда сегодня с ребенком, нашей дочери пять лет. Очень боялись, что будут капризы. Но она так завороженно наблюдает! – рассказала жительница Казани Карина Шакирова. – Очень здорово придумали. А под песню на стихи Беллы Ахмадуллиной «По улице моей» я не удержалась и немного всплакнула. Но это слезы радости и восхищения».

С балконов также прозвучали стихи таких поэтов, как Нияз Акмал, Сергей Поликарпов, Евгений Евтушенко, Кадыйр Сибгатуллин, Вероника Тушнова, Саджида Сулейманова и многих других. Горожане услышали любимые всеми романсы на стихи поэтов-шестидесятников.

Также на мероприятии подвели итоги конкурса рассказов «Саумы, Казан!» – «Здравствуй, Казань!». С 5 апреля по 31 июля на конкурс поступило более 120 работ, из них 50 на татарском языке и 70 – на русском. Участие в конкурсе принимали не только казанцы, но и жители Турции, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края, Австралии и даже из Нью-Йорка.

kzn.ru