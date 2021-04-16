Рустам Минниханов пригласил блогеров принять участие в чтении стихов Габдуллы Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов пригласил блогеров принять участие в чтении стихотворений Габдуллы Тукая. В его Instagram появилось видео, на котором журналист Первого канала Тимур Шарафутдинов прочел отрывок из поэмы «Шурале» на русском языке.

«Блогеры, присоединяйтесь, әйдәгез, Тукайны укыйбыз!» — обратился к подписчикам руководитель республики.

В Год родных языков и народного единства, который в 2021-м отмечается в Татарстане, планируется проведение масштабных мероприятий, посвященных 135-летию со дня рождения великого татарского поэта.

«Очень красиво звучит это стихотворение и на русском языке. И читали вы его задушевно. Спасибо!», «Габдулла Тукай — один из самых ярких поэтов татарского народа», — отметили подписчики. Некоторые из них сказали в комментариях, что планируют присоединиться к флешмобу.

tatar-inform.ru