Театр Камала приглашает на юбилейный вечер Луары Шакирзяновой

23 апреля в 19.00 в Большом зале театра Камала состоится юбилейный вечер народной артистки Татарстана Луары Шакирзяновй. В программе поздравления выступления друзей, коллег и спектакль “Очарованный танцем”.

Луары Шакирзянова – заслуженный деятель искусств РТ — 1996, Народная артистка РТ – 2010. Лауреат театральной премии им. Д. Сиразиева – 2009.

Актриса. Родилась в деревне Кулле Кими Атнинского района Татарстана. Окончила Казанского театральное училище (1970) и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (1973). В последующие годы была актрисой Татарского театра драмы и комедии им. К.Тинчурина, с 1979 года – ведущим специалистом по театрам Министерства культуры РТ. С 1984 г. — заведующая музеем Татарского академического театра. Автор статей, ведущая радио и телепередач, посвященных творчеству видных деятелей татарского театра. Одновременно актриса разговорного жанра.

В г.Хельсинки (Финляндия) с актерами-любителями татарской диаспоры поставила спектакли «Первое представление» Г.Камала (1991), «Асылъяр», «Галиябану» М.Файзи (1992, 1993), «После свадьбы» Батуллы (1994).