Представители ансамбля «Сандугач» приняли участие в квест-турнире в городе Сургуте

Представители ансамбля «Сандугач» приняли участие в квест-турнире, который прошёл на днях в городе Сургуте. Квест был организован с целью сохранения и популяризации традиционных культур и языков народов Югры, гармонизации межнациональных отношений в г. Сургуте, привлечения молодежи к деятельности национально-культурных объединений Югры, профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. В конкурсе принимали участие дети 6-8 классов.

Квест состоял из разных этапов, самый ответственный этап состоял в том, чтобы сочинить и показать национальный мультфильм. Карина Муравьева, Тимур Давлетов, Айнур Давлетшин, Рустам Зиятдинов и Розалия Каримова достойно справились со всеми заданиями и показали отличные результаты! Всего в квесте приняли участие 8 команд.

Национально-культурная автономия татар г. Сургута