Бугульминский театр покажет историю татарских Ромео и Джульетты в Лениногорске

Бугульминский драматический театр имени А. В. Баталова 29 апреля представит жителям Лениногорска спектакль «Казанское полотенце» — историю Ромео и Джульетты в изложении классика татарской литературы Карима Тинчурина. Постановка состоится в Доме культуры Лениногорска, сообщили ИА «Татар-информ» в театре.

«Казанское полотенце» — спектакль, поставленный на средства партийного проекта «Театры малых городов». Режиссером-постановщиком выступил Владимир Пряхин.

Пьеса была написана сто лет назад, и до постановки Бугульминского драмтеатра литературного перевода этого произведения на русский язык не существовало. Театр Баталова взял на себя смелость показать свое истолкование классического текста татарской литературы русскоговорящему зрителю.

«Литературный перевод был сделан директором Альметьевского драмтеатра Фаридой Исмагиловой специально для нас», — рассказала завлит бугульминского театра Юлия Исмагилова.

Постановка сочетает современное исполнение и элементы исторического наследия: зрители увидят старинные костюмы и обычаи, услышат лирические песни. «Это пьеса о первой нежной любви молодой пары. Вместе с тем автор обличает застарелые устои деревни и узколобых священнослужителей», — отметила завлит театра.

Композитором выступил Владимир Брусс (Москва), хореографом — Марсель Нуриев (Казань), руководитель проекта — заслуженный работник культуры РФ и РТ Владислав Юдин.

Артистов Бугульминского драмтеатра всегда ждут в соседнем Лениногорске, где на данный момент нет своего театра. «Дружим городами давно. Часто вывозим в ДК вечерние спектакли и сказки. Часто зрители из Лениногорска своим ходом приезжают в наш театр. Бугульминский драмтеатр лениногорцы любят», — заметила собеседница агентства.

Эльза Кузнецова

tatar-inform.ru