Рустам Минниханов выделил роль Конгресса татар в национальной политике Татарстана

Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к Госсовету РТ с ежегодным посланием. Заседание, на котором помимо депутатов присутствовали члены Кабинета министров РТ, главы муниципальных образований, руководители промышленных предприятий, представители творческой интеллигенции, прошло в стенах ГКБЗ имени С. Сайдашева.

В своем обращении Президент РТ подчеркнул важность национально-культурных организаций в обеспечении мира и согласия в многонациональном Татарстане.

“В рамках объявленного в Татарстане Года родных языков и народного единства уделяется особое внимание сохранению и развитию родных языков, культуры и традиций всех народов, проживающих в республике.

Признание уникальности каждого и взаимоуважение становится залогом гражданского единства. В основе традиций народов нашей страны лежат человеческие ценности. Значительный вклад в их сохранение вносят религиозные объединения, национально-культурные организации, Ассамблея народов Татарстана, Всемирный конгресс татар”, – подчеркнул Минниханов.