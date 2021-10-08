Татарская школа «Нур» Альметьевского мухтасибата признана лучшим образовательным учреждением России 2021 года

Частное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с татарским языком обучения «Нур» (Свет)» г.Альметьевска награждено памятной медалью и дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации – 2021» за высокое качество образовательных услуг.

Высокую оценку своей деятельности школа получила по результатам экспертизы, проведенной Департаментом статистики и экспертизы независимой научно-исследовательской организации ООО «ЭКСПЕРТМЕДИАГРУПП» на территории Российской Федерации. Критериями оценивания были следующие показатели: качество образовательных услуг, профессионализм персонала и рейтинговая заслуженная репутация школы. Таким образом, образовательное учреждение включено в официальный реестр лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации – 2021». Конкурс проводился с целью выявления учреждений, оказывающих наиболее квалифицированные образовательные услуги, и информирование населения о лучших образовательных центрах, ведущих качественное обучение.

Школа «Нур», учредителем которой является Духовное управление мусульман Республики Татарстан, ведет обучение на татарском языке. Школа открылась в 2018 году стараниями Альметьевского мухтасибата ДУМ РТ и благодаря помощи спонсоров. Учреждение имеет лицензию, выданную Министерством образования и науки Республики Татарстан. 2020 году школа «Нур» получила свидетельство о государственной аккредитации.

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