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Телеверсия большого праздника, приуроченного к Международному Дню учителя, будет транслироваться на канале ТНВ

Телеверсия большого праздника, приуроченного к Международному Дню учителя, будет транслироваться на канале ТНВ

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 08.10.2021 0 2

9 октября, в субботу, на канале «Татарстан – Новый Век»  в 13.45, на «ТНВ-Планета» в 20.30 по московскому времени смотрите телеверсию большого республиканского праздника «День Учителя» с участием Президента Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.

Напомним, торжественная праздничная церемония, приуроченная к Международному Дню учителя, состоялась 5 октября в Казани. В культурно-развлекательном комплексе “Пирамида” собрались 450 лучших педагогов республики. Для них выступили известные деятели искусств, популярные исполнители и артисты эстрады, таких как Эльмира Калимуллина, Зайнап Фархетдинова, Ришат Тухватуллин, Ильсия Бадретдинова и др.

mon.tatarstan.ru

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