В «Татарской гостиной» пройдут Гумилевские чтения

9 октября в 12:00 часов в рамках культурно-просветительского проекта «Татарская гостиная» к 109-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилёва состоится открытая лекция Алексея Владимировича Бондарева, кандидата культурологии, доцента кафедры теории и истории культуры РГПУ им. А.И.Герцена, на тему «Отец и сын: влияние Николая Гумилёва на формирование научных поисков Льва Гумилёва».

Хорошо известно, что Николай Степанович Гумилёв обладал способностью предвидеть будущее (и своё в том числе), но не менее верно и то, что он мог прозревать прошлое. И в этих стихах, выбранных в качестве эпиграфа и написанных в 1912 г., год рождения своего первенца Льва, интуиция также не подвела поэта. Все знают о татарских корнях матери Льва Николаевича Гумилёва – А.А.Ахматовой, но и род Львовых-Гумилёвых тоже, как удалось выяснить, имеет татарские корни. Поэтому интерес Л.Н. Гумилёва к истории татар, культуре и прошлому тюрко-монгольского мира в целом – был в значительной мере запрограммирован самим его происхождением, «генетической памятью» и семейными корнями. Отец был на протяжении всей жизни Льва Гумилёва самым важным человеком, на которого он равнялся, у которого учился, на пример которого ориентировался во всех перипетиях своей непростой жизни…

Что мы знаем о влиянии Николая Степановича Гумилёва на становление своего первенца? Каким Л.Н. Гумилёв запомнил своего отца? Что было общего в мировосприятии отца и сына, их мироощущении и мировоззрении? В чём проявлялась общность их творческих устремлений? Какое влияние оказало творчество отца на формирование научных поисков Льва Гумилёва? И какое влияние на него оказали «лагерные университеты», пройденные Гумилёвым «за папу»?

На основе дошедших до нас архивных документов, воспоминаний, дневников и писем будет предпринята попытка реконструировать влияние Н.С. Гумилёва на формирование Льва Гумилёва и его научных поисков. В год 135-летия со дня рождения Николая Гумилёва и 100-летия со дня его казни представляется особенно важным понять ту глубочайшую духовную связь, которая связывала отца и сына, – этих двух выдающихся представителей рода Гумилёвых.

Место проведения: Санкт-Петербургский Дом национальностей (С.-Петербург, Моховая ул., 15)

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