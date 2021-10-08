На сцене «Русской песни» пройдет фестиваль татарской песни имени Вагапова

В Москве, в театре «Русская песня», 23 октября 2021 года пройдет гала-концерт Вагаповского фестиваля.

Международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова – один из самых ярких брендов современной татарской песенной культуры. Его главная задача – пропаганда профессионального вокального искусства, качественной национальной эстрады.

Рашит Вагапов обладал выдающимся голосом и особенной манерой исполнения произведений, вошедших в золотой фонд татарского музыкального наследия.

В концертной программе примут участие как легенды татарской эстрады, так и молодые, но уже громко заявившие о себе лауреаты фестиваля: Ильгам Валиев, Зайнап Фархетдинова, Найля Фатехова, Руслан Сайфутдинов, Сирина Зайнутдинова, Марсель Вагизов, Федор Тарасов, Гульсирень Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, ансамбль «Алабуга» и другие исполнители.

Инструментальное сопровождение – оркестр народных инструментов «Казан нуры» (художественный руководитель – Расим Ильясов).

Фестиваль проходит при поддержке Президента Республики Татарстан и министерства культуры Республики Татарстан.

Начало в 17.00.

Адрес: Олимпийский проспект, 14, ст.м. «Проспект мира», «Цветной бульвар».

Билеты на сайте kassir.ru, в кассе театра: (495) 681-34-10, у распространителей: +7-916-530-07-44, +7-915-387-82-45

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