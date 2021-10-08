В Санкт -Петербурге прошла премьера спектакля по пьесе Флорида Булякова “Эх, күгәрченкәйләрем!”

С полным аншлагом прошла премьера спектакля по пьесе Флорида Булякова “Эх, күгәрченкәйләрем!” (“Эх, голубушки”), который поставил народный театр “Былбыл”.

Любовь к театру, творчеству зародилась у руководителя театра Сирины Зинуровой еще в детстве. В Петербург Сирина приехала из Башкирии. Она росла в семье учителей, папа увлекался игрой на баяне, мама пела. И в школе, и в институте Сирина участвовала в самодеятельности – в концертах, в драмкружке, в хоре. Поэтому у нее зародилось такое желание – организовать татарский театр в Петербурге. Хотелось, чтоб зрители слышали красивую, правильную татарскую речь. Ведь “Без театра нет нации”, – сказал основоположник русского национального театра Александр Островский.

Роли в спектакле исполнили Рустам Сибагатов, Гульниса Латыпова, Гузель Хадиева, Римма Галиханова и Сирина Зинурова. За кадром звучал голос талантливого певца Ярамира Низамутдинова. Зрители смеялись и переживали вместе с артистами.

Портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области